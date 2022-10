“Privacy first!", il Garante incontra 500 giovani a teatro: dai social media al cyberbullismo, i rischi della rete

A teatro con il Garante. Si parlerà di social media, cyberbullismo, revenge porn, rischi della rete al “Privacy First! dalla parte dei giovani” organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali a conclusione delle celebrazioni per i 25 anni di privacy in Italia.

L'EVENTO

All’evento saranno presenti oltre 500 studenti delle scuole di secondo grado, associazioni a tutela dei minori, associazioni dei consumatori e rappresentanti delle istituzioni.

A parlare con i ragazzi ci saranno, oltre al Collegio del Garante, la filosofa Maura Gancitano, il giovane sacerdote e influencer don Alberto Ravagnani, l’umorista Federico Palmaroli, in arte “Osho”, il giornalista esperto di tecnologie Raffaele Angius, lo scrittore Pietro Grossi. A moderare l’incontro sarà la giornalista della Rai, Annalisa Bruchi.

LE FINALITA'

L’evento è costruito con la formula dei “TED Talks”, in cui ognuno dei relatori racconterà una storia, un’esperienza personale, darà consigli, illustrerà un tema legato alla privacy dei più giovani.

L’intenzione dell’Autorità è infatti quella di proporre una forma di divulgazione quanto più possibile empatica e vicina ai ragazzi, capace di coinvolgerli e di spiegare in maniera efficace l’importanza di proteggere i dati personali e la sfera più intima, propria e degli altri.

Appuntamento al Teatro Argentina di Roma, il 21 ottobre dalle ore 11.30 alle 13,30.