Lunedì 30 Gennaio 2023, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 15:22

Le bollette del gas scenderanno? Sì, l'andamento del prezzo del gas porta a dire che ci sarà una diminuzione dei costi. Il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas si sentirà anche in bolletta. E sarà un taglio consistente degli importi da pagare in fattura: tra il 30 e il 40%, stima Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, interpellato dal Messaggero. Cosa vuol dire? Che se i prezzi non subiranno nuove impennate come quelle dello scorso agosto le famiglie risparmieranno tra i 700 e gli 845 euro all’anno.

Intanto l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) comunicherà il 2 febbraio la variazione sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela (i servizi di tutela sono servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Arera, destinati ai clienti finali che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero).

La variazione dell'Autorità potrebbe essere del 33%. «Un risparmio su base annua di 712 euro per consumi tipo di 1400 metri cubi anno», calcola Tabarelli con Il Messaggero.

Il governo sta studiando anche dei meccanismi premiali per calmierare il costo dell'energia. La bolletta potrebbe essere spacchettata in due parti, una parte con un prezzo bloccato e un'altra parte residuale a prezzo di mercato.

Bollette, cambiare il contratto dell'energia elettrica in 24 ore

C'è anche questa possibilità: non è ancora realtà ma ci si sta muovendo in questo senso. Protagonista è sempre l'Arera e l'obiettivo è appunto consentire il passaggio a un nuovo fornitore di energia elettrica entro un giorno dalla richiesta. Oggi per cambiare contratto servono fino a due mesi. L'Autorità ha anche lanciato una consultazione pubblica per raccogliere pareri: bisogna mandarli entro il 3 febbraio.

Si tratta di una direttiva europea, recepita dall'Italia nel 2021, che si chiama “Clean Energy Package” e ha come obiettivo il diritto di esercizio della libera scelta del fornitore, con un deciso accorciamento dei tempi di switching, cioè di pasaggio a un altro fornitore, al fine di permettergli di cogliere le opportunità di offerte commerciali più vantaggiose presenti sul mercato.