Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta, freddo e piogge (soprattutto al Centro Sud)? Ecco cosa può succedere

Pasqua e Pasquetta, che tempo farà? "Tradizione" vuole che il Lunedì dell'Angelo - con le sue scampagnate e i pranzi all'aria aperta - sia puntualmente rovinato dalle piogge o comunque dal cattivo tempo. E anche per quest'anno la regola imposta dalla legge di Murphy sembra sarà confermata. Sebbene sia ancora prematuro dire con certezza come sarà il cielo domenica 9 e lunedì 10 aprile, ci si può attendere quasi sicuramente freddo e qualche precipitazione.

Pasqua e Pasquetta, che tempo farà

Le previsioni meteo dei prossimi giorni, infatti, fino al weekend di Pasqua 2023, annunciano un ritorno del freddo nella Penisola. Temperature in discesa, di sicuro al di sotto delle medie stagionali. Per l'esperto di 3B Meteo Edoardo Ferrara, domani domenica delle palme (2 aprile), sarà caratterizzata da instabilità diffusa e piogge soprattutto al Centro-Sud. Un preludio di un colpo di coda dell'inverno che interesserà l'Italia per tutta la settimana seguente.

Meteo 1-2 aprile

«Nel fine settimana i venti soffieranno da Nord e porteranno un fronte di aria fredda di diretta estrazione artica - spiega Ferrara - avremo così una marcata instabilità atmosferica soprattutto domenica e ancora una volta al Centro-Sud, dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi localmente, anche di forte intensità e accompagnati da grandine. Contestualmente a un progressivo calo delle temperature al ritorno della neve sull'Appennino inizialmente a quote medio-alte». Da domani temperature in calo soprattutto sul versante adriatico. Il Nord resterà in larga parte soleggiato e asciutto, in particolare il Nordovest, dove si attendono anche venti secchi di foehn (salvo neve sui settori alpini di confine).Qualche veloce rovescio o temporale potrà invece interessare il Nordest. Il bel tempo al Nordovest, protetto dai venti freddi dalla barriera alpina, non porta buone notizie sul fronte della siccità, un problema che attanaglia quest'area ormai dall'autunno 2021 ad oggi: «Qui da un anno e mezzo il trend delle precipitazioni piovose è in calo del 70/80%, rispetto alle medie trentennali della zona».

Freddo in arrivo

«Il fronte di domenica sarà seguito dal dilagare di aria decisamente fredda tra lunedì e martedì 4 aprile, quando avremo ancora locali rovesci al Sud e in parte al Centro, nevosi anche a quote basse visto il tracollo termico. Le temperature infatti potranno calare anche di 8-10°C, con massime che sul versante adriatico potrebbero non superare i 10-11°C, mentre martedì mattina potremmo assistere a gelate tardive anche in pianura e sulle vallate del Centro-Nord», le previsioni per i prossimi giorni. Le temperature saranno in calo anche nel Lazio, in particolare a partire da martedì: «Potremmo avere minime fino a 2-3° gradi su Roma e dintorni - dice l'esperto - a Rieti le temperature potrebbero addirittura scendere sotto lo 0°.

Il weekend di Pasqua

Ad oggi risulta difficile tracciare un quadro della situazione generale per quanto riguarda le previsioni del weekend pasquale tra l'8 e il 10 aprile: si può supporre - come riferiscono gli esperti - che le correnti d'aria fredda provenienti da Nord della prossima settimana insisteranno fino domenica 9 aprile, con clima secco al Nord e più umido al Centro-Sud, ma si tratta di una linea di tendenza provvisoria e assolutamente non definitiva. Bisogna insomma attendere conferme. In una settimana può cambiare tutto.