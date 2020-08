Meteo, le previsioni di questa settimana: fino a Ferragosto vampata africana sull'Italia

Dopo gli ultimi temporali, il caldo africano torna a flaggellare l'Italia. La settimana che precede Ferragosto farà salire la colonnina di mercurio fino a punte di 38 gradi centigradi. Già da lunedì 10 ritorna sulla nostra penisola il famigerato anticiclone africano che abbraccerà tutta l'area mediterranea. Il sole splenderà in maniera decisa su tutte le regioni, con qualche spazio per brevi temporali sull'arco aplino. Temperature in aumento anche oltre i 32 gradi nelle principali città. Firenze la più calda, con 38°.

Martedì 11, entriamo in una fase pienamente estiva con il sole a fare da padrone in tutta Italia. Tra mercoledì 12 e giovedì 13 temporali più frequenti sulle zone montuose di Alpi e Appennini con locali sconfinamenti verso le aree di pianure specie durante il pomeriggio e la serata.

Venerdì 14, ancora sole con piogge solo tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma dal giorno successivo potrebbero cominciare le sorprese.

Sabato 15, un insidioso ciclone in discesa dall'Atlantico farà il suo ingresso sull'Italia, rischiando di rovinare il Ferragosto a molti italiani. Forti temporali previsti sulle zone montuose del Nord e parte del Centro.

