Natale, che tempo farà? Caldo record con 10 gradi sopra la media. Le previsioni meteo per le feste

Nel weekend di Natale sarà l'anticiclone a caratterizzare le giornate, con un clima poco invernale, con qualche pioggia sparsa. Un Natale quindi segnato dal caldo e temperature anomale anche 10 gradi sopra la media soprattutto al Centro-Sud e in montagna. L'anticiclone africano si rafforzerà sempre più e potrebbe durare fino alla fine dell'anno.

Natale, che tempo farà

Una situazione che porterà cieli grigi e pioggerellina sulla Pianura Padana, il versante tirrenico e sul settore ligure, mentre il sole sarà prevalente in montagna, sul versante adriatico e sulle Isole Maggiori. E come riportato dagli esperti, a partire da Andrea Garbinato de iLMeteo.it, stando i dati dei principali aeroporti italiani, si tratterà del Natale più caldo degli ultimi 50 anni per alcune città italiane.

Vediamo adesso nel dettaglio come saranno la Vigilia, Natale e Santo Stefano.

Sabato 24: Vigilia di Natale

Al mattino nebbie sulla Romagna e in Val Padana dove saranno presenti, piogge sparse sul Levante ligure e sul Triestino. Molto nuvoloso tra Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Dal pomeriggio si faranno vedere ampi spazi soleggiati, specie sul versante adriatico. Temperature anomale, massime tra 12 e 18°C da Nord a Sud, picchi di 20°C in Sicilia.

Domenica 25: Natale

Pochi cambiamenti dalla giornata precedente. La giornata di Natale sarà stabile caratterizzata da nubi su Liguria, Friuli Venezia Giulia, Val Padana Toscana e Lazio. Ampi spazi soleggiati altrove, in particolare in Sardegna, sulle regioni che affacciano sull'Adriatico e Sicilia. Temperature massime in leggero calo al Nord, comprese tra 7 e 12°C, tra 15 e 21°C al Centro-Sud.

Lunedì 26: Santo Stefano

Italia divisa a metà. Nebbie sulle pianure piemontesi, Romagna, Veneto e lungo il Po. Soleggiato al Centro-Sud e sulle Alpi. Temperature ancora oltre la media. Valori massimi fino a 22°C in Sicilia, 16-18°C al Centro, tra 10 e 13°C al Nord.

