Meteo, DIRETTA: caldo sino a 43° oggi e domani. Due morti, ozono oltre i limiti al Nord

Meteo Tra poche ore entreremo nella fase più bollente di questa eccezionale ondata di caldo africano che sta colpendo molte zone del nostro paese. Stiamo per raggiungere il picco di questo caldo da primato con temperature massime che schizzeranno fino a toccare valori prossimi ai 42-43°C sul Nord Ovest e intorno ai 39-40°C sul resto del Nord e su alcuni tratti interni del Centro. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che a far peggiorare le cose ci penserà anche l'elevato tasso di umidità che provocherà una forte e pericolosa sensazione di disagio fisico.

L'ondata di caldo favorisce l'innalzamento dei valori dell'ozono, che ieri in alcune province lombarde hanno superato la soglia di allarme (massima media oraria di 240 microgrammi/metrocubo), oltrepassando per il terzo giorno consecutivo la cosiddetta soglia di informazione (media oraria di 180 æg/m3). Lo rende noto Arpa Lombardia, informando che il livello più alto è stato registrato a Meda, nella provincia di Monza e Brianza, dove si è raggiunto il valore di 370 æg/m3. Stesso allarme nel modenese e in altre città della pianura padana.

Due vittime - Il cadavere di un anziano, probabilmente stroncato da un malore forse dovuto al caldo, è stato trovato questa mattina nelle campagne tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena in località Valle del Forno. Proprio in quella zona ieri pomeriggio, era stata denunciata la scomparsa di un 82enne del posto che, uscito per prendere un pò d'aria, a causa del gran caldo, non aveva fatto ritorno a casa, mettendo in allarme i familiari. Le ricerche, condotte da carabinieri e vigili del fuoco, erano proseguite per tutta la notte. E potrebbe essere stato il caldo a causare la morte anche di un clochard, colto da malore e soccorso da alcuni passanti in piazza Luigi di Savoia a Milano, che hanno chiamato il 118. Per i sanitari arrivati sul posto però non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso. L'uomo, C.S., di origini rumene era affetto da cardiopatia.

Previsioni weekend - iLMeteo.it avvisa che le cose cambieranno a partire dal weekend quando aria meno calda «rinfrescherà» un pò il clima al Nord con temperature che perderanno circa 4-6°C. Sarà comunque solo una breve tregua in quanto, una rinnovata rimonta del caldo, avvolgerà nuovamente i primi due giorni della nuova settimana. In seguito sembra probabile un più deciso cedimento del caldo intorno a Mercoledì 2 quando l'alta pressione africana potrebbe perdere maggior energia con una netta attenuazione del caldo e l'arrivo di violenti temporali al Nord.