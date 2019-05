Previsioni Meteo, Italia divisa in due nel weekend: punte di 32° al Centro-Nord

Metà Italia sotto il sole , metà invece con forti possibilità di acquazzoni in questi giorni con il vortice di origine polare che sta interessando l'Italia che scivolerà verso Sud. Intanto l'alta pressione delle Azzorre guadagnerà terreno sul resto delle regioni. Nel corso del prossimo weekend, tra sabato 1° e domenica 2 giugno, mezza Italia si troverà in piena estate, il resto dovrà fare i conti ancora con temporali e grandinate.

LEGGI ANCHE: Meteo, allerta rossa al Centro-Nord: fiumi in piena e allagamenti



: cielo sereno o al più poco nuvoloso al Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci o temporali su Alto Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Appennino Campano, Nord della Puglia e Basilicata. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Per la giornata di venerdì iLMeteo.it fa sapere che l'anticiclone delle Azzorre si estenderà su buona parte dell'Europa Occidentale. Per questo motivo anche sul nostro Paese ci aspettiamo condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate con le temperature previste in deciso aumento.

Sabato: tanto sole e caldo in particolare sulle regioni del Centro-Nord con punte massime fin verso i 28-30°C nelle principali città di pianura. Un primo e forse decisivo cambio di stagione insomma, in direzione dell'estate.