Previsioni, il maltempo quando finisce? Domenica nuovo impulso freddo, la tregua arriva giovedì

Previsioni meteo, quando la tempesta Ciaran lascerà l'Italia? È la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore alla luce delle ultime notizie che parlano di morti e dispersi. L'ondata di maltempo si è abbattuta soprattutto sulla Toscana dove sono morte annegate tre persone. Il nucleo della profonda depressione staziona in queste ore tra isole britanniche e Norvegia ed è la coda meridionale del ciclone a determinare venti fortissimi e precipitazioni su gran parte del Centro-Nord. Va anche sottolineato che l'estremo sud del Paese è relativamente interessato dalla perturbazione tanto che a Palermo si registrano 24 gradi oggi e 26 se ne raggiungeranno domenica.

Tempesta Ciaran, tregua da giovedì

La tempesta continuerà a insistere profondamente sul Centro-Nord anche domenica, ma per una prima vera tregua si dovrà attendere lunedì con venti in attenuazione e temperature in rialzo. Un nuovo impulso, però, interesserà la dorsale adriatica da martedì sera, quindi la vera rimonta anticiclonica non avverrà prima di giovedì quando finalmente gli effetti della tempesta si azzereranno anche sulle regioni settentrionali e le temperature risaliranno su tutto il Paese. Piogge locali spinte dallo scirocco poitranno comunque interessare tutte le areee del Paese.

Previsioni meteo, cosa accadrà domenica 10 novembre

Queste le previsioni elaborate nel dettaglio per domenica 10 novembre da 3bMeteo: «Nella giornata di domenica il fronte indugerà ancora un po' al mattino sulle regioni settentrionali portando dei rovesci e dei temporali tra la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Triveneto mentre dal pomeriggio ampie schiarite interesseranno un po' tutto il Nord. Temporali residui sono attesi anche sulle regioni centrali tirreniche tra Toscana e Lazio fino all'Umbria e il versante appenninico adriatico con un miglioramento da ovest tra il pomeriggio e la sera. Il litorale adriatico non dovrebbe essere interessato da fenomeni incisivi. Qualche rovescio o temporale infine è atteso anche al Sud ma prevalentemente tra Campania. Molise, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica mentre altrove le piogge saranno meno probabili o poco significative. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento al Centro Sud mentre al Nord, non subiranno variazioni significative. Ancora rilevante sarà la ventilazione con venti forti meridionali su tutta l'Italia e mareggiate lungo le coste esposte».

Tempesta Ciaran, perché è così violenta

Il colonello Mario Giuliacci, meteorologo e fondatore del sito meteogiuliacci.it spiega sul Messaggero perché la tempesta Ciaran è così violenta: «Dal Mar Mediterraneo, che in questi mesi ha accumulato molto calore, vengono sollevate masse d’aria umide e instabili che, a loro volta, vengono scaricate con violenza nelle zone esposte. Oltretutto potrebbero esserci dei grossi problemi anche in comuni dove piove poco. Questo perché se i fiumi si ingrossano il rischio maggiore è a valle e non a monte. Quindi, piove tanto in quota, ma i maggiori pericoli risultano nelle zone pianeggianti, soprattutto ad alta densità urbanistica».

Previsioni di 3bMeteo di venerdì 10 novembre

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con neve moderata o forte sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali, Piogge di forte intensita' sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Coperto con pioggia debole altrove.

Previsioni 3bMeteo di sabato 11 novembre

Nord - Al nord ovest: Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Coperto con pioggia moderata in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia moderata sulle pianure e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Sereno altrove.

Previsioni 3bMeteo di domenica 12 novembre

Nord - Al nord ovest: Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Sereno sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale.

Sud - Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge, Sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

