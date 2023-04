Daniela Lo Verde, la preside antimafia arrestata per corruzione e peculato: rubava Pc, iPad e cibo da scuola. Ecco come otteneva fondi.

Si sarebbe appropriata di computer, iPad e perfino del cibo della mensa scolastica. Per questo Daniela Lo Verde, la preside dell'Iistituto Giovanni Falcone del quartiere Zen di Palermo, nota per le sue battaglie antimafia, è stata arrestata oggi con le accuse di corruzione e peculato, a seguito di una indagine coordinata dai Pm della Procura Europea Gery Ferrara e Amelia Luise.

Lo scorso giugno i carabinieri hanno intercettato la prima di una serie di conversazioni tra la preside e la figlia. Le registrazioni audio - secondo gli inquirenti - provavano che la dirigente scolastica sottraeva da scuola dispositivi e alimenti comprati con i fondi europei per gli alunni più a rischio. Mentre lavorava in ufficio, in compagnia della figlia, la preside impartiva alla ragazza precise indicazioni sulle vettovaglie da riporre all'interno di un sacchetto da portare via.

Le registrazioni schiaccianti

«Questo me lo voglio portare a casa, questi me Ii voglio portare a casa ... poi mettiamo da

parte... poi vediamo cosa c'e qui ... Ii esci e Ii metti qui sopra...», si sente in una delle intercettazioni incriminate, risalente al 15 giugno, a dimostrazione della gestione illegale della donna.

«Il riso... lo metti Ii davanti alla cassettiera e per la cucina questo ... benissimo ... ora sistema sopra il frigorifero... questa cosa di origano mettila pure per casa ... - spiegava - Quelle mettile in un sacchetto che non si può scendere. Il tonno mettilo qui sotto ... poi lo portiamo a casa a Sferracavallo (la villa al mare della preside ndr)».

La condotta illecita della donna avrebbe trovato ulteriore riscontro anche nei filmati registrati dalle videocamere piazzate dai carabinieri nell'ufficio della presidenza, che la immortalano intenta a riempire delle buste di alimenti.

I furti avrebbero riguardato anche i dispositivi elettronici: «Che è un nuovo Mac?», chiedeva la figlia alla donna. «Sì ora ce lo portiamo a casa», rispondeva la madre. «Anche in questo caso, così come gia evidenziato in relazione agli iPad - si legge nella misura cautelare - la genuinità delle conversazioni registrate fugavano ogni ragionevole dubbio sulle reali intenzioni della preside in ordine al nuovo Mac».

Secondo i Pm, la dirigente scolastica poteva contare su una serie di complici, all'interno della scuola Falcone. Tutti a conoscenza della gestione illegale del materiale acquistato con fondi europei.

Telefonini e tablet