Francesco Invidia, l'autore del Presepe esposto al Quirinale, aprirà una scuola della cartapesta

Francesco Invidia, l’autore del Presepe esposto al Quirinale aprirà a Greccio una scuola della cartapesta. Quello scelto dal presidente Sergio Mattarella era nel Museo del Presepe di Greccio. E’ un’opera a grandezza naturale con le figure della Madonna che tiene in braccio il bambino Gesù e di San Giuseppe, sullo sfondo di una riproduzione del portone centrale della Basilica di San Pietro, tutto compreso tra due alte colonne con capitelli e tre angeli. E tutto in cartapesta.

Francesco Invidia apre la scuola della cartapesta

Invidia è uno dei più grandi maestri catrapestai italiani, erede della tradizione tutta Salentina di realizzare i personaggi e gli scenari con materiali poveri come la carta pesta, appunto, senza l’utilizzo della terracotta o del legno come nel caso dei Presepi napoletani. Anche a Betlemme - che è gemellata con Greccio - nel museo internazionale della Natività, sono esposte diverse statue del maestro Invidia donate dal Beato papa Giovanni Paolo II. Il Comune di Greccio gli ha affidato la guida di un laboratorio-scuola che porterà l’arte della cartapesta nel paese del Presepe. La sede è stata già trovata – grazie a una donazione privata – e sarà attrezzata e allestita nel corso dell’anno appena cominciato con l’obiettivo di avviare i corsi nel 2023.

La tecnica usata dal maestro Invidia è quella rimasta immutata fin dal 1600: carta, colla, filo di ferro e paglia. Il personaggio viene modellato nelle pieghe e nella forma con un lavoro di scultura di tutti i particolari fino ad ottenere figure davvero uniche per la posa plastica, per i volti incisi e le loro straordinarie espressioni, per la scioltezza e il movimento dei panneggi e per l'armoniosa policromia dei colori della pittura finale.