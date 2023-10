Presentato il calendario 2024 della Marina Militare dedicato alla dimensione subacquea

Sabato 7 Ottobre 2023, 19:39







È dedicato alla dimensione subacquea il calendario della Marina Militare 2024 che è stato presentato oggi a Trieste presso l’Auditorium del Museo Civico Revoltella.

La presentazione è avvenuta in occasione della 55ª edizione de “la Barcolana”. La Marina racconterà il 2024 con immagini che illustrano, mese dopo mese, il mondo subacqueo ancora in gran parte inesplorato e regolato da leggi fisiche peculiari.

Anche quest’anno, con il calendario 2024, realizzato da Massimo Sestini e licenziato da Difesa Servizi S.p.a., partecipata del Ministero della Difesa, la Marina Militare sostiene con il ricavato delle vendite un’importante realtà, quale la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS nata nel 2000 per aiutare l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le donne e le mamme fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Ospite d’eccezione Guido Meda, Direttore di Sky Sport, padrino e amico della Fondazione Francesca Rava.

Inoltre, per il secondo anno, grazie alla collaborazione con Giunti Editore, il calendario sarà disponibile nelle librerie su tutto il territorio nazionale.