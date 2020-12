Premio Messaggero per i giovani. Riparte il concorso, sul giornale i componimenti dei ragazzi

Continua il concorso dedicato alla memoria di Emanuele Morganti e Willy Monteiro Duarte: in questa seconda fase i componimenti potranno essere inviati entro il prossimo 20 gennaio.

LE REGOLE

I partecipanti potranno presentare elaborati di loro produzione, scritti in lingua italiana e rigorosamente inediti. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 2mila battute (compresi gli spazi) scritte con carattere Arial corpo 12. Il testo dovrà essere inviato in formato digitale (file Word o Pdf) all’indirizzo email concorso-letterario@ilmessaggero.it . Per partecipare sarà necessario allegare al componimento il modulo di partecipazione che sarà possibile trovare sul sito www.ilmessaggero.it/concorso-letterario. I vincitori saranno comunicati entro la fine dello stesso mese, con contestuale recapito del premio (un tablet e un anno di abbonamento all’edizione on line del nostro giornale). Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta dal direttore Massimo Martinelli, dai vicedirettori Osvaldo De Paolini, Alvaro Moretti e Guido Boffo e dagli editorialisti Enrico Vanzina e Maria Latella. Seguirà entro febbraio una terza e ultima fase.

