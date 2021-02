Premio Messaggero per i giovani. Il sogno di tre ragazze per il mondo di domani

Si è chiusa la terza ed ultima fase di “Che cosa è importante per me”, il Concorso del Messaggero dedicato alla memoria di Willy Monteiro ed Emanuele Morganti, i due giovani uccisi dal branco. Centinaia gli elaborati giunti in redazione da tutte le scuole del Lazio. Queste le interviste alle ultime tre vincitrici Virginia Vanacore (18 anni), Silvia Fuoco (16 anni) e Gaia Striano (15 anni). Per loro il concorso è stato utile ad esprimersi e a sottolineare l’importanza di aiutare sempre il prossimo, soprattutto se in difficoltà.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Premio Messaggero per i giovani. Willy ed Emanuele, gli ultimi tre... IL CONCORSO Premio Messaggero per i giovani «Spavaldi e fragili, la paura... L'INIZIATIVA Premio Messaggero per i giovani. «Affermarsi come individui,... ROMA Premio Messaggero per i giovani «I sentimenti? Sono difficili... IL CONCORSO Premio Messaggero per i giovani «La mia paura? Non poter fare... L'INIZIATIVA Premio Messaggero per i giovani «La speranza è la nostra...

Sul Messaggero oggi in edicola gli ultimi tre elaborati vincitori del concorso-tributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA