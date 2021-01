Continua il concorso dedicato alla memoria di Emanuele Morganti e Willy Monteiro Duarte: in questa seconda fase i componimenti potranno essere inviati entro il prossimo 20 gennaio. Oggi pubblichiamo tre degli elaborati migliori che sono arrivati in redazione in questi ultimi giorni. La pubblicazione dei testi proseguirà.

Aiutare gli altri mi fa stare bene

Anna Maria Bianconi, 18 anni

Cosa è importante per me? quante volte ci è stata posta questa domanda, ognuno di noi da piccino rispondeva in un modo diverso o cambiava idea continuamente, ma c’era anche chi era sicuro che avrebbe realizzato quel sogno. Io penso di voler fare qualcosa che aiuti il mio prossimo come la psicologa. Vorrei fare ciò per poter ascoltare le persone, benché so quanto sia importante avere qualcuno che ti ascolti e ti consigli anche se sono consapevole, che non sempre il mio consiglio verrà ascoltato. I miei genitori mi hanno insegnato che devo aiutare tutti anche la persona più cattiva del mondo, poiché quando si aiuta qualcuno ci si sente bene. Quanti valori mi hanno insegnato i miei genitori. Il principale è il rispetto verso la famiglia la quale ci sarà sempre per noi. Quello che ci lega è più forte di qualsiasi cosa accada, loro ci saranno sempre anche se facciamo un errore irreparabile, non ci possono abbandonare, famiglia significa proprio che nessuno viene dimenticato o abbandonato. Le stesse regole valgono per gli amici, anche se non sempre l’amico al nostro fianco è affidabile. Potremmo aspettarci anche un tradimento. Ricordo che durante una giornata d’estate al mare, il mio gruppo di amici e io ci eravamo radunati al bar e iniziammo a parlare, tutti i miei amici esprimevano un parere negativo su una persona la quale non si curava molto; un giorno decidemmo di parlargli, io fui la prima e alla fine anche l’unica, si tirarono tutti indietro, tranne una persona. A un certo punto quando le persone che la pensavano come me iniziarono a criticarmi, mi difese sottolineando quanto fossero ipocriti, io non consideravo questa persona mia amica da quel giorno persi molte persone, ma trovai un amico che valeva tutti loro, poiché nel bisogno c’era.

Nelle sfide metto tutta me stessa

Beatrice De Marchi, 15 anni

A volte mi chiedo quali siano le cose importanti per me, i valori in cui credo, le mie priorità, allora mi fermo e rifletto attentamente sulla domanda e cerco di trovare una risposta valida che racchiuda tutte le mie emozioni e sentimenti. A quel punto mi rendo conto della realtà in cui sono intrappolata, che spesso m’impedisce di sognare ad occhi aperti e vedere realizzarsi IL MONDO in cui vorrei vivere, un mondo dove ognuno di noi può rappresentare la propria arte, ciò in cui crede e ciò che vorrà diventare. Oggi giorno, io, una ragazza di 15 anni, sognando ho trasformato i miei desideri in obiettivi che in futuro vorrò realizzare, perché ritengo che se non si abbia qualcosa in cui si crede profondamente non ha neanche senso sognare. In primo luogo vorrei dar vita a uno dei miei sogni più grandi, che è quello di diventare una giornalista e scrittrice, per comunicare con le altre persone, attraverso il mezzo della scrittura, la mia arte, e così avere la possibilità di viaggiare per il Mondo intraprendendo nuove esperienze. Reputo che ognuno di noi possieda valori importantissimi che rispecchiano la sua persona: io credo in quelli della famiglia e dei veri amici, che all’interno della mia vita sono le priorità, le persone sulle quali posso sempre contare, regalandomi la forza di andare avanti e credere realmente nelle mie capacità per riuscire a raggiungere i miei traguardi. Durante il mio percorso di crescita mi ha incoraggiato ad andare sempre più in alto il concetto del “Credi sempre in te stesso”, che non è una semplice frase, ma rivela un significato immenso. Ho la certezza che la vita mi sottoporrà a diverse sfide, che dovrò superare sempre con la consapevolezza di aver dato tutta me stessa senza alcun rimpianto.

Famiglia e amici il mio baluardo

Angelica Deli, 15 anni

È una quindicenne che oggi vi riconta un po’ di lei, una quindicenne matura ma bambina, responsabile ma spensierata, che pensa solo a godersi a pieno il periodo dell’adolescenza. Il periodo più confuso e rivoluzionario, ma non per questo non posso affermare che per quanto possa essere violento e distruttivo il tornado intorno a me, con i miei occhi o solo con il mio istinto percepirei sempre attorno a me due pilastri, che mi tengono sempre legata a ciò che sono io: la mia famiglia e i miei amici. Per quanto riguarda la mia famiglia non potevo desiderare di meglio, tutti riuniti siamo un gran numero di persone, ma persone che si vogliono bene e che ci saranno per sempre l’uno per l’altro. Nel mio cerchio familiare più ristretto, ci sono genitori fantastici che pur di farci sorridere e non farci mancar niente farebbero di tutto, e due sorelle una più grande e una più piccola pronte a dar fastidio, ma anche ferrate nel far compagnia anche stando soltanto stese sul divano a fissare il soffitto. La cosa più bella che ci possa essere dopo una famiglia serena è l’amicizia. A questa età ce ne sono tanti di amici, ma pochi di quelli veri, puri, con cui ci si sente completati. L’adolescenza è basata su questo, e per quanto possa esser difficile trovare l’amico del cuore, tutti ci riescono, perché sta nell’indole dell’uomo trovare qualcuno con cui confidarsi, di cui fidarsi, con cui sbagliare, poi crescere e poi ancora sbagliare affinché tutto si sistemi nella propria vita. Nella mia vita di tutti i giorni includo lo sport, valvola di sfogo, dove posso esprimermi al 100%, mostrando le mie qualità e adottando un comportamento che si rispecchia nella vita reale. Dallo sport si impara tanto, autocontrollo, rispetto, umiltà, sono solo le prime cose che ci insegna, tutto ciò ci lega inaspettatamente con altre persone nel profondo. Non sono un adulto e non so che aspettarmi dal mio futuro, ma nel mio piccolo me la vivo giorno per giorno, attimo per attimo, godendomi ogni emozione provata in questi anni, che non tornerà mai più, ma sarà scolpita nel mio cuore, per sempre.

Ultimo aggiornamento: 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA