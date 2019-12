Premio Laurentum, la cerimonia al Senato: anche Piero Angela tra i premiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piero Angela, Giovanni Minoli, Antonio Colinas, Alba Donati, Simona Agnes e Andrea Delogu verranno premiati oggi 10 dicembre alle ore 17 presso la Sala Koch del Senato, nel corso della cerimonia di consegna del Premio Laurentum 2019. A farlo sarà il presidente della giuria Gianni Letta.La Giuria del Premio Laurentum, composta da Angelo Bucarelli, Corrado Calabro’, Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni e Roberto Sergio (Direttore del Premio), ha deciso di consegnare il Premio Laurentum Edizione 2019 – “Alla Carriera” a Piero Angela, volto storico della televisione italiana, fra i più amati dal largo pubblico ed istituzione del giornalismo scientifico-divulgativo.“Piero Angela, figura di alto profilo intellettuale, – è il commento di Roberto Sergio, direttore del Premio Laurentum –ha dedicato la propria vita a diffondere la cultura scientifica in maniera divulgativa e trasversale presso il pubblico dei non addetti ai lavori, rappresentando un esempio eccelso di servizio pubblico di qualità.”Il Centro Culturale Laurentum ha inoltre decretato di assegnare il Premio “I Valori della Cultura 2019” a Giovanni Minoli, gigante del giornalismo che ha posto la cultura alla base della sua militanza a favore del servizio pubblico. “In questo caso –aggiunge Sergio – abbiamo inteso dare un riconoscimento all’enorme ed appassionato impegno profuso da un maestro, autore e conduttore di programmi che hanno fatto la storia del giornalismo in Italia. Con la sua capacità di innovazione dello stile di comunicazione e del linguaggio televisivo Giovanni Minoli rappresenta un modello per tutti noi e per le generazioni più giovani, alla cui formazione ha contribuito in maniera determinante anche attraverso l’attività svolta alla guida di Rai Storia e Rai Educational”.Il Premio Laurentum è stato assegnato e verrà consegnato anche a due donne che si sono distinte in ambito giornalistico per la loro opera meritoria e talentuosa. La prima è Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes ed infaticabile promotrice ed organizzatrice del “Premio Biagio Agnes”. “A lei, che sotto la spinta dell’insegnamento paterno, ha sempre guardato con interesse il mondo dell’informazione,” -ha dichiarato Roberto Sergio – “è stato tributato il Premio Laurentum Giornalismo Culturale – Edizione 2019, in segno di stima e di apprezzamento per il costante impegno nella comunicazione a livello nazionale tra continuità e innovazione”.Alla brillante conduttrice radio-televisiva, cantante e scrittrice Andrea Delogu, andrà invece il Premio Laurentum di Cultura Radio Televisiva Web – Edizione 2019. “Abbiamo deciso di premiare la Delogu – commenta Giovanni Tarquini, Presidente del Centro Culturale Laurentum – per la sua capacità di sperimentare ed innovare, di mettersi in discussione, raccontarsi con coraggio e sincerità nelle sue molteplici attività professionali ed artistiche”.Nel 2019 ricorrono due bicentenari importanti per la poesia e quindi per la cultura mondiale. Nel 1819 John Keats, il poeta inglese vissuto e sepolto a Roma, pubblica l’ “Ode all’urna greca”. E soprattutto quel che riguarda noi più da vicino: nasce, sul colle dietro la dimora di famiglia a Recanati, l’Infinito, dall’arte del ventenne Giacomo Leopardi. In un anno così importante, dunque, si è deciso di conferire due premi all’opera poetica di grandi autori della nostra poesia contemporanea e l’intento celebrativo del Centro Culturale Laurentum si colora così di una speciale gioia e commozione.Ancora una donna verrà coronata vincitrice con il XXXIII Premio per la poesia, Alba Donati, poetessa e letterata di altissimo livello, mentre il IX Premio Dante Alighieri, che nasce da un’idea del poeta di chiara fama e giurato del Premio Laurentum per la poesia, Davide Rondoni, sarà consegnato ad un illustre artista straniero, lo spagnolo Antonio Colinas, autore prolifico e pluripremiato di poesie, romanzi, saggi e memorie e fine traduttore anche di autori italiani, fra i quali il caso vuole che, oltre a Salvatore Quasimodo, ci sia proprio Giacomo Leopardi.“La storia culturale del nostro Paese è fatta anche e soprattutto dalle idee e dalle parole con le quali i grandi autori sono stati capaci di tradurre le loro emozioni in versi e di trasmettercele nel tempo. Da 33 anni il Premio Laurentum individua quelle personalità che con la loro creatività e la loro sensibilità lasciano un segno nella nostra vita, attraverso i più diversi canali di comunicazione. SIAE – dichiara il Direttore Generale Gaetano Blandini – è da sempre con piacere e convinzione dalla parte di chi sa tributare il giusto valore al mestiere dell’autore, e dare spazio e tempo a chi con le parole sa farci sognare”.Il Premio ha ottenuto fino ad oggi importanti riconoscimenti istituzionali: le Medaglie del Presidente della Repubblica, le Medaglie del Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, oltre che il patrocinio di numerose istituzioni ed enti, tra i quali: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali, il IX Municipio (ex XII), Camera di Commercio di Roma, Federlazio, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l’Accademia della Crusca, l’Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere, la Libera Università Santissima Assunta (Lumsa) – Facoltà di Lettere, l’Associazione Roma Caput Mundi, l’Istituto Luce e Zetema.