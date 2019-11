Predappio, Comune nega contributo a studente per viaggio ad Auschwitz

Ultimo aggiornamento: 12:43

Il Comune dinega il contributo alla partecipazione di un ragazzo della scuola superiore al progetto "Promemoria Auschwitz - treno della Memoria". Lo rende noto l'associazione Generazioni in Comune, che coprirà i 370 euro necessari per il viaggio. «Non siamo contrari al Treno della Memoria», spiega all'ANSA il sindaco di Predappio Roberto, ma «questi treni vanno solo da una parte e noi non intendiamo collaborare con chi si dimentica di tutto il resto».- «Chiamerò il sindaco di Predappio questa mattina. Se dal colloquio non scaturirà uno sbocco positivo per questa odiosa vicenda, anticipo già agli organizzatori del Treno della Memoria che pagherò io stesso il viaggio ad Auschwitz del ragazzo». Lo dice il deputato dem Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera. «Basta parole. Quando le Istituzioni non sono in grado di assumersi le responsabilità che le spettano, allora servono anche i fatti e i comportamenti personali. Mi basta un iban. Quel ragazzo deve partire, la sua visita ad Auschwitz lo vaccinerà dall'odio per tutta la vita».- «Sono due gli studenti predappiesi che hanno aderito volontariamente al progetto. Una quota è stata messa a disposizione da Anpie l'altra avrebbe dovuto coprirla l'amministrazione», spiega l'associazione Generazioni in Comune a proposito dell'episodio di cui dà conto l'edizione odierna del Resto del Carlino. Roberto Canali, eletto sindaco a maggio nel paese natale dicon una lista di centrodestra che ha strappato alla sinistra un suo storico feudo, motiva così all'ANSA la decisione: «Tutti i nostri giovani dovrebbero conoscere la storia e quello che è successo nei campi di sterminio nazisti, come Auschwitz».Per "Generazioni in comune" è una scelta «preoccupante». Predappio è una «città che più delle altre dovrebbe sentire forte il dovere di impegnarsi per tenere viva la memoria, non abbia ritenuto importante dare questo segnale: ci auguriamo che possa ripensarci, altrimenti sarebbe un atto molto grave». Ma all'ipotesi di un ripensamento il sindaco replica «Assolutamente no». «Quando questi treni faranno sosta anche di fronte ai gulag - aggiunge - ci ripenseremo, perché vorrà dire che la correttezza della memoria è a 360 gradi»