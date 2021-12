Prato, uomo spara alla moglie di 76 anni e poi si toglie la vita

Tragedia a Prato, dove un uomo ha ucciso la moglie di prima mattina e poi si è tolto la vita. La pista su cui si stanno incentrando le indagini è quella di omicidio-suicidio quello accaduto in via Fabio Filzi nelle prime ore di questa mattina, in un appartamento al quinto piano di un palazzo. L'uomo, 72 anni, avrebbe ucciso la moglie, 76, con un colpo di fucile, rivolgendo poi l'arma contro di sé.

Alcuni condomini avrebbero sentito lo sparo. L'intervento del 118 è avvenuto poco prima delle otto del mattino. Ogni tentativo di soccorso per marito e moglie è stato vano. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Prato. Sotto choc i vicini di casa per una vicenda che lascia attonita la città.

Sono stati i carabinieri con la sezione scientifica a eseguire i rilievi nell'appartamento. Aiutati dalle tracce, gli investigatori hanno ricostruito cosa è accaduto nell'abitazione. Intorno alle 11.30 le salme, a disposizione dell'autorità giudiziaria, sono state trasferite dalla Misericordia di Prato all'obitorio.

Il decesso risalirebbe a ieri, forse a dopo pranzo. La coppia sarebbe stata trovata in cucina, con la tv accesa, la donna seduta su una sedia, l'uomo a terra al suo fianco e con accanto il fucile.