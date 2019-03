Sesso con alunno, prof di Prato in procura con il marito: l'uomo ha scoperto ora che il figlio non è suo

Sono ancora molti gli aspetti da chiarire nella storia della professoressa 35enne di Prato accusata di violenza sessuale su un alunno di 13 anni dal quale ha avuto un figlio. A quanto pare, il marito della donna avrebbe scoperto solo ora che il bambino che ha cresciuto per cinque mesi insieme alla moglie in realtà non è suo. L'uomo, tuttavia, sembra che sapesse della relazione tra la donna e l'allievo, durata due anni.

Ieri l'esame del Dna avrebbe confermato una volta per tutte che la paternità del bambino nato l'autunno 2018, va attribuita allo studente oggi 15enne. L'insegnante è stata sentita circa due ore e mezzo in procura, dove è arrivata insieme al marito, e l'interrogatorio è stato secretato.

La famiglia del ragazzo si è attivata con la querela contro l'insegnante, che è una loro conoscente, anche per la nascita del bambino, circostanza che la 35enne avrebbe fatto presente al 15enne mettendolo in crisi. Anche così il ragazzo si sarebbe aperto coi genitori che hanno preso l'iniziativa di andare a riferire tutto alla polizia. Le indagini punterebbero ora a ricostruire il contenuto dei cellulari di entrambi i protagonisti.

Ultimo aggiornamento: 16:36

