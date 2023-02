Pranzo rovesciato addosso a una coppia in hotel. «Paghi 4000 euro a notte e sei servito da amatori». Taylor Mega: «Può succedere»

«Paghi 4000 euro a notte e sei servito da amatori». Sta facendo discutere un video caricato su Tiktok dove si vedono alcuni camerieri portare il pranzo a una coppia in hotel ma, inavvertitamente, glielo rovesciano addosso. L'episodio è accaduto in un noto albergo del Nord Italia, spesso meta di vip e seguito molto sui social. Con recensioni eccellenti per la qualità del servizio.

Roma, brindisi in bellezza per la notte glam dell'arte di Osvaldo Gonzales

Pranzo rovesciato addosso alla coppia in hotel, il video

Nel filmato dell'utente @adriannicolaecopcea si vede una coppia sdraiata su un materasso fuori all'aperto, in mezzo alla neve. Un'atmosfera suggestiva e molto bella. Con il panorama delle montagne. Stanno aspettando che gli venga servito il pranzo su di un asse che sarà poggiato su due tronchi. Molto elegante e allo stesso tempo rustico. Ma c'è un problema. Purtroppo la tavola non viene appoggiata nel modo giusto e il pranzo cade rovinosamente.

Le polemiche

«Può capitare a tutti», interviene l'influencer Taylor Mega su quanto accaduto e condiviso sui social. I due camerieri, infatti, cercano di fare il possibile per evitare che gli ospiti si possano sentire a disagio. Un utente, però, scrive: "Allora non prenoto". Così interviene la stessa persona che ha caricato il video: "No, devi andarci. Ti consiglio assolutamente il posto".