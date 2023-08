Mercoledì 30 Agosto 2023, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 16:53

Quando lo scontrino soprende, ma al contrario. Perché un pranzo per sette persone è costato 60 euro. Siamo a Lagonegro, al confine tra Campania e Basilicata. Andrea sta tornando dalle vacanze in Calabria. È sull'autostrada quando trova un incidente. Il navigatore gli consiglia allora una strada alternativa. «Siamo usciti su una strada secondaria», racconta sul gruppo Facebook "Ladispoli Città”. È ora di pranzo e decide di fermarsi a mangiare nel primo posto che incontra. Non sa che lì troverà una sorpresa.

Pranzo da 60 euro in sette al ristorante, lo scontrino

Il locale si chiama Locanda Da Federico, un ristorante (ma anche pizzeria) in via Carmine 2 a Lagonegro, in Basilicata. "Il servizio non sarà dei migliori e non c’è neanche grande scelta, ma il cibo è buono e fatto in casa”, scrive Andrea. Quando arriva il conto, rimane stupito. “Abbiamo speso 60 euro in sette”. Non se l'aspettava.

Cosa hanno mangiato

Andrea, insieme alla famiglia e agli amici ordina 3 antipasti, cinque primi, tre secondi, due contorni, quattro bottiglie d’acqua e una coca cola. Non poco. Probabilmente, visto la presenza di bambini, molti dei piatti sono stati condivisi. Ma ciò non toglie che non abbiano speso molto. Anche perché i prezzi del menù sono contenuti. Cosa si trova? Tutte specialità lucane. "Pasta fatta in casa, carni cotte sulle braci, pizza cotta con il tradizionale forno a legna", si legge sul sito.

Il menù di Ferragosto a 20 euro

Il prezzi? Cavatelli con fagioli e cozze, 4 euro. Mentre Gnocchi alla sorrettina, 3.50 euro, così come le Orecchiette alla bolognese e gli Spaghetti alla scarpara. A Ferragosto? Menù da 20 euro con antipasto, primo, secondo, dolce e contorno. Difficile trovare prezzi del genere. Un'attività aperta da oltre 25 anni, come indicato sul sito, e (da qualche anno) offre anche alcune camere in affitto. Per i clienti di Ladispoli è stata una piacevole scoperta. “Conviene andare a mangiare al ristorante piuttosto che a casa da quelle parti”.