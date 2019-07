Alta tensione nel Napoletano: uomo barricato in casa minaccia di farsi esplodere, evacuata palazzina

Ultimo aggiornamento: 31 Luglio, 00:51

POZZUOLI - Da oltre sedici ore è barricato in casa con coltelli e bombole di gas minacciando di farsi saltare in aria. Giuseppe Di Bonito, 25 anni, di Pozzuoli, dall’una e mezza di questa notte sta tenendo in ostaggio un’intera palazzina popolare nel quartiere di Monterusciello. Durante un tentativo da parte dei militari di entrare nella sua abitazione, un ufficiale dei carabinieri è rimasto ferito nella colluttazione con l'uomo che impugnava un coltello, ma non è stato colpito dalla lama e non s'è fatto refertare.L’uomo, con problemi psichici, dopo aver disegnato una croce all’ingresso della sua abitazione e inneggiato a Satana, ha iniziato ad andare in escandescenze costringendo 36 famiglie a trascorrere la notte e l’intera giornata di oggi in strada. Dal balcone al terzo piano della sua casa ha lanciato una bombola di gas nel cortile. Insieme all’uomo c’è l’anziana madre che sembra avallare le sue gesta. Di Bonito, dopo aver chiesto un alloggio a via Napoli, ha poi chiesto un lavoro prima di iniziare a pronunciare frasi senza senso.Sul posto, da questa notte, ci sono carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e la protezione civile che sta dando sostegno alle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Dopo aver messo in sicurezza l’area, i carabinieri hanno avviato una trattativa con il 25enne attraverso un mediatore che si trova in una casa al piano superiore.