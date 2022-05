Uffici postali chiusi o aperti in ritardo. «Problemi informatici in via di risoluzione»: caos bancomat

Uffici postali chiusi o aperti in ritardi oggi in Italia. Si sono registrati «problemi informatici» in alcuni uffici che hanno tardato ad aprire, problemi di carattere nazionale fanno sapere da Poste. «Il problema è serio ma in via di risoluzione, non impedisce totalmente l'esercizio». Ci sarebbero problemi anche con l'utilizzo dei bancomat, con prelievi fuori servizio.

L'amara sorpresa questa mattina, 30 maggio, in diversi uffici. Non si tratterebbe degli attacchi hacker filorussi del collettivo Killnet, annunciati ieri. Erano tornati a farsi sentire dopo gli attacchi lanciati nelle ultime settimane contro siti istituzionali (dal Senato al ministero della Difesa, dalla Polizia al Csm), aziende ed aeroporti, sui quali ha aperto un fascicolo la procura di Roma.