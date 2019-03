Rifiutato dalla ex a "C'è posta per te", accoltella il nuovo fidanzato della ragazza: condannato a 8 anni

Aveva chiesto scusa alla sua ex fidanzata ricorrendo addirittura alla tv: ma lei, durante la trasmissione C'è posta per te condotta da Maria De Filippi, non aveva voluto aprire la busta, rendendo vane le sue scuse. Così Emanuele Colurcio pensò bene di accoltellare il nuovo fidanzato della ragazza che lo aveva rifiutato davanti a milioni di telespettatori.

Accadde nel gennaio 2016, nella zona dei Baretti di Chiaia, a Napoli: Emanuele aveva 22 anni, la vittima, Domenico Di Matteo, riportò gravissime lesioni all'addome. Tra i capi di imputazione, oltre al tentato omicidio premeditato, anche il porto illegale del coltello e atti persecutori sulla ex e tra le aggravanti i motivi abietti e futuli.



Il ragazzo venne condannato a 14 anni in primo e secondo grado. Il suo avvocato, Andrea Scardamagno, subentrato in Appello, presentò ricorso in Cassazione e la sentenza venne annullata limitatamente all'aggravante dei motivi abietti e futuli. Ieri la condanna a 8 anni, per tentato omicidio premeditato.

Ultimo aggiornamento: 12:30

