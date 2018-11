Il postino non suona neanche una volta: l'avvocata indaga e scopre che..

Esce dallo studio alle 13 e trova l'avviso di giacenza di una raccomandata che è stata messa nella buca delle lettere alle 11.12, ora in cui l'avvocato Alessandra Marchi era al lavoro, nell'ufficio di via Ospedale Vecchio a Pordenone. «Ma nessuno ha suonato il campanello», assicura il legale pordenonese. È accaduto mercoledì 7 e la mancata consegna a domicilio, oltre ai ripetuti inutili tentativi di contattare la sede locale di Nexive (operatore privato del mercato postale nazionale) ai vari numeri di telefono riservati agli utenti, hanno fatto arrabbiare l'avvocato che ha voluto raccontare quello che le è accaduto, sicura di non essere la sola ad aver «avuto disagi di questo tipo».



«Nell'avviso di giacenza c'era l'invito a ritirare la raccomandata, a partire da venerdì 9 novembre, nell'edicola di piazza Risorgimento - racconta Marchi -. Ma, ripeto, quella mattina nessuno ha suonato il campanello del mio studio, che funziona perfettamente». Un caso, come racconta Il Gazzettino, che non sembra isolato nella città friulano. Ora l'avvocata ha deciso di denunciare l'episodio pubblicamente perché vuole vederci chiaro.

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA