Monza, donna positiva al Covid va a fare shopping: denunciata. «Fate in fretta, non voglio perdere i saldi»

E' positiva al Covid, ma il richiamo dei saldi è troppo forte. Così una donna ha deciso di uscire di casa per andare a fare shopping, ma si è imbattuta nei cotrolli di routine, incappando in una denuncia. E' successo a Renate (Monza). Fermata dai Carabinieri, ha chiesto di «fare in fretta» per non perdere i pezzi in sconto. E quando i militari si sono accorti della trasgressione, ha ribadito: «non volevo perdere i saldi».

La donna (una brasiliana di 51 anni), che si è mostrata molto sicura di sé nello scambio con i Carabinieri, avrebbe dichiarato di aver terminato il periodo di isolamento e che probabilmente la banca dati non era ancora aggiornata. Nel frattempo li pregava di lasciarla andare via perché era tardi. I Carabinieri, non convinti, hanno deciso di andare a fondo alla questione e hanno scoperto che in realtà all'ultimo tampone effettuato era risultata positiva. Così la 51enne è stata denunciata e rispedita a casa.