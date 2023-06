Giovedì 1 Giugno 2023, 14:35

PORTOGRUARO - Una discussione con il marito e poi l'allontanamento: da due giorni non ci sono più notizie di una madre di famiglia di Portogruaro. A lanciare l'allarme è stato l'uomo, che l'altro ieri si è presentato dai carabinieri per denunciare la scomparsa della moglie. Lei, Magdalena Wojcik, 43 anni, di origine polacca così come il marito, madre di un ragazzo, non ha più dato notizie di sé.

Secondo il racconto dell'uomo l'altra mattina la coppia, che vive a Portogruaro con il figlio, ha avuto un'accesa discussione. Da qui la donna, sempre secondo quanto ha spiegato l'uomo agli investigatori dell'Arma, ha deciso di allontanarsi. Avrebbe quindi preso l'auto di famiglia, una Ford Focus bianca, per poi andarsene di casa facendo perdere le tracce. Con il passare delle ore e la mancanza di notizie, l'altro pomeriggio il marito, preoccupato, ha formalizzato la denuncia di scomparsa. La segnalazione è arrivata alla Prefettura di Venezia, che ha disposto il piano di ricerca per la persona scomparsa. Gli investigatori hanno avviato le indagini, ascoltando amici e parenti della donna, senza però trovare alcun riscontro.

LE RICERCHE

Alle ricerche dei Carabinieri si sono unite anche le altre forze dell'ordine assieme ai vigili del fuoco. I carabinieri hanno anche visionato le telecamere del sistema di sorveglianza comunale ma dell'auto non è stata trovata traccia. Nemmeno dalle amiche della 43enne sono emerse notizie confortanti. Dove sia finita la giovane donna rimane quindi un giallo. Forse ha trovato ospitalità da qualche amica che sarebbe riuscita a mantenere il segreto. Non si spiegherebbe altrimenti la scomparsa anche dell'auto. Qualora infatti la donna si fosse allontanata da qualche parte avrebbe lasciato la Focus che nemmeno altri comandi di polizia e carabinieri hanno più ritrovato.

Le forze dell'ordine hanno lanciato un appello chiunque abbia visto la donna chiami il 112 per lasciare informazioni utili al ritrovamento. Intanto a casa sono ore di angoscia con il marito e il figlio della donna che non vedono l'ora di riabbracciarla.