Porto Ercole, incidente tra due barche in mare aperto: una sta affondando. Si cercano dispersi

Al largo del comune di Monte Argentario, nelle acque di Porto Ercole, due imbarcazioni (dalle prime informazioni una a motore e una a vela) si sarebbero scontrate, causando il parziale affondamento di una delle due. Non è ancora chiaro se si sia trattato di collisione o avaria, ma gli occupanti sarebbero in acqua. Immediatamente sono stati allertati i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche. Sul posto la moto d’acqua dei vigili e il battello del presidio di Ansedonia e si è anche alzato in volo l’elicottero, oltre a una motovedetta della Guardia costiera di Porto Santo Stefano.

In aggiornamento