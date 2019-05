Trova un portafogli con 7.100 euro ad Abano Terme e lo porta subito ai carabinieri

Trova sull'asfalto un portafogli con all'interno ben 7mila euro in contanti e, senza il minimo dubbio, va alla caserma dei carabinieri consegnandolo al piantone.Il protagonista è unche con la moglie era giunto adper riportare a casa l'anziana madre che aveva terminato il suo periodo di cure in una struttura alberghiera. Arrivato nei pressi di un parcheggio del quartiere di Monteortone l'uomo ha notato a terra un portafoglio in pelle e stoffa. Lo ha raccolto scoprendo che all'interno c'erano svariate banconote per un importo complessivo, poi quantificato dall' Arma, di 7.100 euro in contanti.LEGGI ANCHE: Compie dodici anni e trova un portafoglio in strada: lui lo restituisce al proprietario Il trentino è andato subito alla caserma dei carabinieri consegnando portafoglio e denaro. I militari, sulla base di alcune scarne informazioni tratte da vari biglietti e numeri telefonici presenti nel portafogli, sono poi riusciti a rintracciare la proprietaria, unadel Padovano che ha poi recuperato l'ingente somma di denaro, frutto di alcune transazioni commerciali concluse in settimana. La donna, come raccontato ai carabinieri, si era recata nelper alcune commissioni e quindi, trasferitasi in altra località, solo successivamente si era accorta di non avere più con sé il proprio portafoglio. La stessa, con grande sollievo, ha ringraziato gli investigatori e, telefonicamente, l'encomiabile cittadino.