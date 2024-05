Portafogli smarrito in stazione, tre ragazzini lo trovano e non si lasciano ingolosire: restituito. Dentro un piccolo tesoro

MONTEBELLUNA (TREVISO) - C'è chi ruba il portafoglio, ma anche chi lo trova e lo restituisce. In un momento in cui giovani e giovanissimi fanno parlare di sé, troppo spesso, per aspetti e comportamenti negativi, rappresenta un indicatore di segno opposto quanto accaduto nei giorni scorsi in città, dove due fratelli cinesi di 15 e 17 anni e un amico poco più grande hanno trovato un portafoglio. E, anziché tenersi il contenuto, hanno scelto di restituirlo, attivandosi in vari modo perché arrivasse al proprietario.

Portafogli smarrito, tre ragazzini lo restituiscono

«Era stato dimenticato in una panchina alla fermata delle corriere nei pressi dell'ospedale -spiega il più giovane dei tre- Non sapevamo cosa fare: ci siamo confrontati e abbiamo deciso di portarlo ai carabinieri».

IL PRECEDENTE

Indubbiamente, ciò che i tre ragazzi hanno fatto è semplicemente ciò che in uno stato civile dovrebbe sempre accadere. Ma al giorno d’oggi non è così scontato. Anzi. E non può non venire in mente un caso verificatosi a Montebelluna alcune settimane fa, quando un giovane scippò una professoressa della borsa, strappandole anche il portafoglio. In quel caso, a salvare la prof fu un giovane di Trevignano, fra l'altro coetaneo di uno dei tre ragazzi cinesi, che non ci pensò due volte a mettersi in gioco per far valere la giustizia e la legalità, salendo in sella alla sua bici e inseguendo fino al parco Manin il malintenzionato. Un esempio che non è per fortuna così isolato. Come anche l'ultimo episodio contribuisce a dimostrare.