Falconara, trova un portafogli con mille euro: Gian Luca corre a restituirlo

Un atto di generosità e di altruismo quello di Gian Luca Amoroso Gasperoni, il falconarese che nel primo pomeriggio di ieri ha trovato una pochette piena di soldi e documenti e l’ha consegnata ai carabinieri della Tenenza di Falconara (Ancona) in modo che potessero rintracciare la legittima proprietaria, una giovane di Falconara.

«Stavo guidando quando in prossimità del supermercato Sì con te di piazza Catalani – dice Gasperoni – ho scorto a terra quello che a prima vista mi sembrava un astuccio di quelli per la scuola. Ho fermato l’auto e l’ho raccolto.

Era una pochette di marca Michael Kors e conteneva una ingente somma di denaro, molte banconote, carte di credito e documenti, tra cui la patente di guida, il codice fiscale e diverse altre cose tra cui bollette e ricevute. Mi è sembrato naturale portarlo ai carabinieri di Falconara anche se c’erano le carte intestate ad una giovane locale». Da un controllo dei carabinieri, che hanno prontamente contattato la ragazza, si è potuto risalire al fatto che l’astuccio conteneva quasi mille euro in contanti oltre a diversi documenti. Gian Luca Amoroso Gasperoni non ci ha pensato molto e ha scelto di consegnare la pochette ai militari. Per lui i complimenti di tanti che hanno apprezzato il suo gesto e un messaggio del padre della ragazza proprietaria della borsetta: «Sei una persona splendida, ti ringrazio».