Audio porno in filodiffusione al posto dei canti di Natale, hacker scatenati a Vieste

Audio porno al posto di Jingle Bells: il fatto è accaduto in Puglia, a Vieste, dove alcuni hacker hanno violato l'impianto di filodiffusione del Comune, diffondendo per le vie della città gli audio di un set a luci rosse.

Una conferenza comunale, che trattava del turismo nel Gargano, è stata interrotta a Vieste dall'irruzione di hacker. Questi hanno subito iniziato a diffondere contenuti volgari con lo schermo condiviso. La conferenza, infatti, si svolgeva a distanza e in streaming: «persone col passamontagna» sono entrate in piattaforma cominciando a disturbare i partecipanti. Si è trattato, insomma, di un vero e proprio attacco hacker ai danni del comune pugliese. Inoltre, in serata, i "pirati" sono riusciti a violare l'impianto di filodiffusione del Comune, che ha quindi trasmesso per le strade di Vieste (Foggia) degli audio porno, invece delle musiche natalizie.

APPROFONDIMENTI PALERMO Palermo, con il finto profilo da influencer adescavano minori: coppia... SPETTACOLI Hacker contro il canale tv Hbo: rubati i nuovi episodi di Game of...

Roma, sesso nell'auto dei vigili: in macchina c'era una microspia, si valuta il revenge porn ai danni della donna

Nel frattempo l'amministrazione locale si è espressa per mezzo dell'assessora alla cultura Rossella Falcone, che dal suo profilo Facebook, ha dichiarato: «Sinceramente pensare che dei ragazzi si divertano nel rovinare l’atmosfera natalizia ricreata per i nostri bambini in questo momento già difficile e che ritengano divertente compromettere una riunione in cui si parla dello sviluppo turistico del nostro paese nell’interesse economico di tutta la cittadinanza - in un periodo di grande crisi - mi rammarica molto. Ad ogni modo: si provvederà a sporgere le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti».

Ultimo aggiornamento: 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA