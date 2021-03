Pordenone, prova l'auto nuova e si schianta: aveva la patente da soli 2 giorni

CORDENONS - Un uomo di 30 anni, di Spilimbergo, che aveva conseguito la patente da due giorni, é uscito di strada mentre provava la sua nuova auto. Nell'impatto il veicolo si è incendiato. Uscito illeso dalla vettura in fiamme, l'uomo è stato trovato positivo alla cocaina: è accaduto a Cordenons (Pordenone). Le indagini sono della Polizia locale. Sul posto anche una squadra di vigili del Fuoco.

L'uomo è indagato per il reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti. Gli sono state comminate diverse sanzioni, compresa la violazione delle normative anti Covid-19, in quanto trovato fuori Comune senza giustificato motivo. La Prefettura è stata informata per la sospensione cautelare della patente di guida.

