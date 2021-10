Pordenone, travolto e ucciso in moto da una automobile: Roberto muore a 43 anni Foto

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 09:57

PRATA DI PORDENONE - Un capoturno della Friulintagli, Roberto Maccan, 43 anni, di Prata, ha perso la vita in un incidente stradale. L'operaio era alla guida della sua moto, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è stato travolto da un'automobile, una Toyota Aygo condotta da una 51enne di Gaiarine.

Auto e moto distrutte (foto Alberto Comisso)

È successo alle 19 di martedì 5 ottobre in via Puja a Maron, la strada che da Prata porta a Brugnera. L'impatto è stato violento, la parte anteriore della macchina è distrutta. Per il motociclista ogni tentativo di soccorso è stato vano, è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.