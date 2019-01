Perde gli sci, bambina di 8 anni vola dalla seggiovia per 6 metri: è grave

PIANCAVALLO - Una bambina di otto anni è rimasta ferita gravemente dopo essersi lasciata cadere dalla seggiovia che porta al Sauc, facendo un volo di circa sei metri, per recuperare gli sci che si erano sganciati ed erano finiti a terra. Una notizia che ieri è rimbalzata di bocca in bocca a Piancavallo, ed erano in molti a voler sapere cosa era accaduto e come stava la piccola infortunata. Quanto successo ha rimandato subito la memoria alle tragedie accadute in questi giorni sulle piste da sci.

