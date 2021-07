Trappola d'amore, la seduce su Facebook e le estorce 300mila euro: «Pensavo mi volesse sposare»

Giovedì 15 Luglio 2021, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Sedotta e abbandonata. Non è il film diretto da Pietro Germi nel 1964, ma quanto accaduto in provincia di Pisa. Dove Laura (ndf) è stata raggirata per amore. E ha versato oltre 300mila eura a un uomo che non ha mai conosciuto. Ora il caso è al vaglio della Procura, dopo che la donna ha denunciato a marzo ai carabinieri quanto era successo. Tutto è avvenuto nel giro di pochi mesi. Nel luglio del 2020 la vedova di 63 anni conosce un uomo su Facebook e subito se ne innamora. Aveva da poco perso il marito, e con una pandemia in corso era in cerca di affetto. Solo che dall'altra parte dello schermo non sapeva che c'era una persona in cerca di soldi.

Di denaro Laura ne ha parecchio. Non ha figli, vive da sola e riceva la pensione del marito. Lo spasimante intuisce che può piazzare il colpo. E così inventa che ha problemi di salute: «Mi aveva detto che era molto malato – racconta la donna al Tirreno –, che aveva il cancro e doveva affrontare un delicatissimo intervento nel Massachusetts per farsi ricostruire un esofago in titanio – spiega –. Ci sentivamo ogni giorno, lui è sempre stato molto gentile, si interessava a me e ai miei problemi, mi ascoltava con grande dedizione. Diceva di essersi innamorato di me, avevamo un bel dialogo e la sua presenza, prima in chat e poi anche telefonica, è diventata per me fondamentale». E così la donna ha versato all'amante la somma di 307.500 euro. Solo che poi lui si è dileguato, lasciando la donna senza un centesimo.