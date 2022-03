Salerno, entra in un parrucchiere, spara e uccide la sua ex: Anna muore a 30 anni davanti ai clienti

«L'amore non è mai lacrime, tristezza, paura, insicurezza, solitudine, mai. L'amore è amore, e se c'è non smette mai di brillare. Non accontentarti del non amore, abbi coraggio e cerca quello vero. Quello che nessuno ha più il coraggio di provare». Scriveva così Anna Borsa, 30 anni, sul suo profilo Facebook qualche tempo fa. E chissà se paralva di quell'ex amore che oggi è entrato dentro un parrucchiere e le ha sparato un colpo in testa, uccidendola a bruciapelo davanti ad altri clienti. Anna è morta così, nel salone di un parrucchiere, in via Tevere, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarle la vita. Ferito alla spalla, per cause da accertare, anche un altro uomo, A.C., soccorso e portato in ospedale.

APPROFONDIMENTI MONDO Stati Uniti, padre uccide i figli e si suicida in una chiesa a...

Caccia all'ex fidanzato

La vittima, Anna Borsa, sarebbe stata uccisa, secondo quando ti apprende da fonti investigative, dall'ex fidanzato che avrebbe ferito anche altre due persone, fra cui anche l'attuale fidanzato della giovane. L'uomo, A.E,. dopo aver commesso l'omicidio ha fatto perdere le sue tracce. I carabinieri gli stanno dando la caccia, anche con l'ausilio di un elicottero che sta sorvolando l'area a bassa quota.