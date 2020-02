Belluno, incidente sull'Alemagna: muore papà di 25 anni

BELLUNO - Incidente mortale questa mattina, giovedì 13 febbraio 2020, a Ponte nelle Alpi, in località La Secca: secondo le prime informazioni un'auto si sarebbe scontrata violentemente contro un mezzo pesante. Nello schianto è morta una persona: si tratta di un ragazzo di 25 anni, Endri Zaimi, di origine albanese residente con la famiglia, moglie e due figli, in Alpago ed operaio Luxottica. Illeso l’autista del camion, che trasportava materiale edile. La strada è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi, forti disagi al traffico.

Ponte nelle Alpi, incidente sull'Alemagna

Ultimo aggiornamento: 13:39

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 7 lungo la SS 51 Alemagna, in località Secca, al km 31+350 di Ponte nelle Alpia. I pompieri arrivati da Belluno con l’apporto dei volontari di Alpago, hanno messo in sicurezza i mezzi, la vittima era alla guida di una Volvo V50. Dopo in nulla osta del magistrato i vigili del fuoco hanno rimosso il corpo del giovane e successivamente anche il mezzo pesante con l’autogrù. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate in tarda mattinata.