Ponte Morandi in mattoncini Lego: l'idea macabra scatena la bufera

Il Ponte Morandi ricostruito nel minimo dettaglio con i Lego. Il progetto è di un appassionato dei mitici mattoncini che ha pubblicato la sua creazione sul portale Lego Ideas, partecipando a un contest riservato agli iscritti. Un'idea macabra, secondo molti, che ha generato polemiche sul web.



Il creatore della versione in miniatura del ponte sul Polcevera crollato il 14 agosto sarebbe stato mosso da una sincera passione per i Lego e, pare, per l'ingegnere Riccardo Morandi. Ma la trovata ha immancabilmente urtato la sensibilità di tanti che hanno giudicato di cattivo gusto l'ideazione di un giocattolo su un'opera che crollando da un giorno all'altro ha spezzato la vita di 43 persone.



