Ponte Morandi, oggi il varo del primo tratto: la diretta

Ponte Morandi, comincia oggi la ricostruzione. Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6. Le operazione, annunciate da un suono di sirena, sono cominciate alla presenza del premier Giuseppe Conte, del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, del sindaco Bucci, del governatore Toti, dell'architetto Piano che ha donato il disegno del viadotto. Presenti anche Salini e Bono per il consorzio PerGenova (Salini-Impregilo e Fincantieri) che ricostruisce il ponte.



Si tratta di una struttura lunga 50 metri, costruita in acciaio e pesa 500 tonnellate e verrà issata a quasi 50 metri di altezza. È la prima di 19 campate che costituiranno il nuovo viadotto: 16 da 50 metri e 3 da 100 metri.

È un riscatto e può suonare un po' consolatorio - ha detto l'architetto Renzo Piano - ma non è così perché qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare. E' proprio come l'avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ponti". Piano ha donato il disegno del nuovo viadotto che ricorda la chiglia di una nave

«Lavoriamo 24 ore su 24, sette giorni su sette - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - le cose vanno avanti secondo i programmi e di questo sono assolutamente contento. La città sta rispondendo benissimo, siamo esattamente sul percorso indicato e che sta dando i suoi frutti. Voglio ringraziare e lo farò anche nel discorso ufficiale quelli che vivono intorno al ponte che maggiormente soffrono i disagi per questa costruzione - ha aggiunto Bucci -. Siamo contenti di avere qui i più alti rappresentanti del governo». Il sindaco indossava la cravatta delle grandi occasioni con inciso "Femmo torna Zena superba" (facciamo tornare Genova superba): «Se lo avete notato questa è la cravatta che - ha spiegato - metto sempre nei momenti importanti anche perché vuole mandare un messaggio chiaro cioè che Genova aspira a diventare una delle città più importanti in Europa».

Ultimo aggiornamento: 10:52

