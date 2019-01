Ponte di Genova: nonostante il maltempo i lavori non si sono fermati

Nonostante l'ondata di maltempo, caratterizzata dalle 12 alle 16 da una copiosa nevicata, non si sono fermati i lavori di demolizione del ponte Morandi. Le attività sono andate regolarmente avanti a terra, mentre sul moncone ovest si è lavorato solo durante la mattina. Nel momento della nevicata sul ponte, fa sapere la struttura commissariale, non erano previsti interventi. Domani è in programma il primo taglio della carreggiata del moncone ovest ma non lo smontaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA