Inchiesta su ponti a rischio, 10 indagati: cinque viadotti in stato critico

Dieci nuovi indagati per il crollo di ponte Morandi a Genova. Si tratta di tecnici e dirigenti di Aspi e Spea. L'accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli sugli altri cinque viadotti in stato critico tra cui il Paolillo in Puglia e Pecetti e Sei Luci a Genova.

Genova, firmato contratto per il nuovo ponte

Genova, Bucci promette: «A gennaio il troncone del ponte verrà demolito»

I nuovi nomi sono arrivati nell'ambito di nuove perquisizioni e sequestri della Gdf nell'ambito dell'inchiesta sul viadotto crollato il 14 agosto. I militari del 1^gruppo delle fiamme gialle, agli ordini del col. Ivan Bixio, stanno acquisendo documentazione nelle sedi di Autotrade, Spea e negli uffici dell'Utsa (ufficio tecnico sicurezza autostrade), a Genova, Milano, Bologna, Firenze e Bari. Il nuovo blitz (una settimana fa la Gdf aveva perquisito le sedi a Genova, Milano e Firenze) riguarda altri 5 ponti e viadotti che sarebbero in condizioni di rischio.

L'indagine è connessa a quella del crollo di Ponte Morandi ma non riguarda direttamente quanto avvenuto il 14 agosto scorso: riguarderebbe invece altri cinque viadotti in stato critico tra cui il 'Paolillò in Puglia, il 'Pecettì e il 'Sei Lucì a Genova.



Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA