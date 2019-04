Pompei, turista inglese ruba dieci pezzi di mosaico dagli scavi e fugge: denunciata

La voglia di possedere un reperto, un «souvenir» originale dell'antica Pompei fa perdere la testa ai turisti di ogni età. Una ventenne inglese, ieri, ci è quasi riuscita. Con un oggetto appuntito, dopo aver scavalcato il cordolo posto a protezione dell'ambiente, ha staccato una decina di tasselli di un mosaico pregiato che compone il pavimento della domus dell'Ancora, ne ha messi tre nello zaino ed è fuggita. Il furto è stato sventato in extremis dai carabinieri del posto fisso degli Scavi, allertati dai custodi: la giovane è stata bloccata dai militari poco prima che riuscisse a superare il varco d'uscita del parco archeologico.

Pochi minuti dopo e la turista avrebbe fatto perdere le proprie tracce nel caos della città nuova. Invece è stata portata negli uffici dei carabinieri di Porta Marina Inferiore per l'identificazione e per l'espletamento delle formalità di rito. È stata deferita all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, per danneggiamento aggravato.

