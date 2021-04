Pompei, la morte di Grazia è un giallo: trovate delle forbici accanto alla finestra. Forse si è suicidata

La morte di Grazia Severino è un giallo. Le caviglie spezzate, il bacino e le anche fratturate, i tagli sull'addome in un primo momento avevano portato gli investigatori a ritenere che fosse stata uccisa, forse anche seviziata. Invece la ragazza di Pompei, morta ieri dopo una corsa disperata in ospedale, si sarebbe suicidata. Proprio oggi avrebbe compiuto 24 anni.

APPROFONDIMENTI ITALIA Pompei, Grazia Severino accoltellata e uccisa: il luogo... NAPOLI ​Pompei, 24enne morta: giallo sulle cause. Non si esclude alcuna...

​Pompei, 24enne morta: giallo sulle cause. Non si esclude alcuna pista (suicidio incluso)

Il corpo agonizzante di Grazia è stato trovato ieri a via Carlo Alberto, a pochi passi dal Santuario a Pompei. A trovarla un residente che chiama i soccorsi. L'ambulanza arriva poco dopo e riparte a sirene spiegate verso l'ospedale di Castellammare di Stabia, dove purtroppo la giovane muore poco dopo. Il primo referto dei medici è agghiacciante: ha le caviglie spezzate e dei tagli sull'addome, varie escoriazioni. Ferite tipiche di una caduta da parecchi metri, ma gli investigatori non escludono nulla, la pista più probabile sembra quella dell'aggressione, probabilmente sessuale, avvenuta in uno degli appartamenti del palazzo. Nessuno, però, ha sentito nulla.

Col passare delle ore la situazione diventa via via più chiara. Nel condominio accanto a cui è stato trovato il corpo, al quarto piano, una finestra è aperta. Ci sono un paio di forbici. E viene fuori che la 23enne, che abitava a poche centinaia di metri, era da anni in cura per pregresse patologie psichiatriche; i tagli sull'addome, non profondi, sono associabili ad atti di autolesionismo. Da qui, la ricostruzione che al momento viene ritenuta la più attendibile, in attesa dell'autopsia: ieri pomeriggio la ragazza avrebbe imboccato quella traversa, dove qualcuno l'avrebbe vista girare confusa, e avrebbe scelto un condominio a caso. Sarebbe salita fino al quarto piano e si sarebbe ferita all'addome con le forbici, acquistate poco prima. E si sarebbe lanciata nel vuoto.

Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA