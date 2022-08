Pompei, turista australiano in motorino tra gli scavi: «Non sapevo che era vietato»

Un giro in motorino tra millenni di storia. Un turista australiano di 33 anni è stato fermato l'11 agosto dai Carabinieri mentre percorreva a bordo di uno scooter a noleggio una parte del parco archeologico.

In scooter a Pompei

Il turista "barbaro" era entrato nel parco abusivamente, attraverso un passaggio di servizio al varco di Porta Vesuvio, che era rimasto momentaneamente aperto. Avvistato dal personale del parco, è stato fermato dai carabinieri del Posto Fisso Scavi e dalla vigilanza del Parco all'altezza di «Porta Anfiteatro» dopo che aveva percorso circa un chilometro e mezzo di "storia".

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto LA SCOPERTA Pompei, scoperta stanza della middle class ROMA Roma, investe la moglie per finta e chiede il risarcimento RIETI Mompeo, scavi archeologici LA VICENDA Largo Cairoli, torna alla luce un pavimento RIETI Santuario a porte aperte, la giornata evento LO STUDIO La peste nera che ha ucciso 50 milioni in Europa

Le scuse del turista: «Non sapevo che fosse vietato»

Nel momento del fermo, il turista si è scusato dicendo di non sapere che quei viali fossero vietati ai mezzi non autorizzati. Appurato che non fosse stato arrecato alcun danno al patrimonio archeologico, l'uomo è stato denunciato per accesso abusivo all'interno del parco archeologico.

Pompei, scoperta stanza della middle class: stoviglie e piatti "come nuovi" in armadi di 2.000 anni fa