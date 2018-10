Pompei, l'eruzione del Vesuvio non fu ad agosto: iscrizione sposta la catastrofe all'ottobre del 79 d.C.

«Può darsi che un amanuense si sia sbagliato e abbia fatto una trascrizione non fedele - prosegue il ministro - Oggi un pochino, con molta umiltà, ma forse stiamo riscrivendo i libri di storia perché stiamo datando l'eruzione nella seconda metà di ottobre». Bonisoli ha spiegato: «Quando facciamo ricerca il bello è che troviamo qualcosa che non cercavamo. L'iscrizione scoperta semplicemente ci aiuta a datare meglio quella che è la data della famosa eruzione. Non è più agosto ma ci muoviamo verso ottobre, il che da un certo punto di vista ci aiuta a capire come mai qui trovavamo tanti melograni, e sappiamo che il melograno di solito non matura in estate ma più avanti».

Ultimo aggiornamento: 11:44

L'eruzione delche seppellìnel 79 d.C. non sarebbe avvenuta ad agosto, ma a. Un'iscrizione a carboncino - venuta fuori durante gli ultimi scavi nella Regio V - colloca l'eruzione al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, corrispondente al 17 ottobre. «Una scoperta straordinaria», ha commentato il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli. «I nuovi scavi rappresentano l'eccezionale competenza del nostro Paese», ha aggiunto.