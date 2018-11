Roma, coca e marijuana: arrestati spacciatori molisani in trasferta

Ultimo aggiornamento: 21:55

Spacciatori molisani in trasferta fermati dai poliziotti nella Capitale. I due, Guido Z., di 21 anni, e Fabio L., di 20, erano accanto alla loro auto, una golf nera, in via dei Prati Fiscali, quando alla vista della pattuglia di polizia si sono subito mostrati nervosi; uno dei due in particolare si è subito liberato di un mozzicone di spinello, gettandolo via. I poliziotti allora si sono accostati, sono scesi e subito, a una prima ispezione della vettura, hanno avvertito un forte odore di marijuana. Nel cruscotto dell'auto ecco spuntare fuori 25 grammi di erba e subito dopo una bustina di cellophane contenente cocaina. Perquisito, da una tasca del ventenne, sono spuntati oltre 100 euro in banconote di vario tipo, della cui provenienza il ragazzo non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Così come i due amici, originari mafalda e Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, non hanno saputo giusitifcare la loro presenza a Roma. I due sono stati arrestati dagli equipaggi della Fidene 1 e della Volante 3 per detenzione di sostante stupefacenti finalizzata allo spaccio in concorso.