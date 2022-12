Polunin, dopo le polemiche l'Arcimboldi cancella lo spettacolo del ballerino filo-russo (con Putin tatuato sul petto)

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, lo spettacolo del ballerino Serghei Polunin - previsto per il 28 e 29 gennaio 2023 al Teatro Arcimboldi di Milano - è stato annullato. La decisione, anticipata al Corriere della Sera dal direttore del Tam Gianmario Longoni, è stata presa «d'accordo con la compagnia, non c'è il clima per rappresentare uno spettacolo d'arte e trarne le sensazioni corrette. Forse il clima è cambiato per sempre».

Teatro Arcimboldi, annullato lo spettacolo di Polunin

Diverse proteste si erano alzate per lo spettacolo di Polunin, danzatore ucraino di Kherson ma di orientamento marcatamente filo-russo, tanto da essersi fatto tatuare il ritratto di Putin sul petto. Si tratta di uno dei danzatori più conosciuti e apprezzati: per le due date milanesi erano stati già venduti 3.500 biglietti.

Gli attivisti ucraini in Italia giorni fa avevano lanciato un appello al direttore del Teatro Arcimboldi, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Questo personaggio, ben noto per essere un sostenitore del presidente russo Vladimir Putin - si legge nella lettera-appello - ha visto più volte i suoi spettacoli cancellati dai teatri di tutta Europa». «Un personaggio - ricordano gli attivisti - che ha sul petto e sulle spalle tre tatuaggi del dittatore criminale», «due dei quali aggiunti questa estate, quando la guerra di aggressione all'Ucraina era già in corso da mesi».