Alessandro Polizzi, killer libero dopo l'ergastolo. Ira genitori: «Vergogna». Mostrate foto choc

Menenti già condannato all'ergastolo per l'omicidio del giovane perugino Alessandro Polizzi e per quello tentato di, era tornato in libertà la scorsa settimana per decorrenza dei termini. Riccardo Menenti è uscito dal carcere di Terni il 10 gennaio scorso, come disposto dalla Corte d'Assise d'Appello diche aveva indicato questa data già nella sentenza emessa il 19 giugno dello scorso anno qualora non fosse intervenuta nel frattempo una sentenza definitiva. Ma nel frattempo non c'è stata altra pronuncia: dopo i ricorsi in Cassazione presentati dagli avvocati di Riccardo e Valerio Menenti, l'udienza deve essere ancora fissata. I suoi legali chiedono per lui il riconoscimento delle attenuanti generiche.