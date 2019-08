Lecce, in vacanza al mare: poliziotto salva padre e figlia che rischiavano di annegare

Un poliziotto di Cuneo fuori servizio, ex nuotatore in ferie con la famiglia, ha salvato papà e figlia francesi che stavano affogando sulle spiagge salentine. È successo a Torre Specchia Ruggeri, a Marine di Melendugno (Lecce) nel pomeriggio di domenica 28 luglio, ma la notizia è stata resta nota solo oggi. La bimba di 9 anni era stata trascinata a largo dalla corrente sul suo materassino a forma di ciambella. Il padre ha cercato di raggiungerla ma era in difficoltà. L'assistente capo Marco Pilati, 37 anni, agente delle Unità antiterrorismo Uopi, si è lanciato in acqua d'istinto e con fatica ha raggiunto i due, li ha calmati e riportati a riva. Una volta sul bagnasciuga è scattato l'applauso liberatorio dei turisti che hanno assistito al salvataggio Padre e figlia francesi, fuori pericolo ma sotto choc, sono stati curati al pronto soccorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA