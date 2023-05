Giuseppe Saudella, poliziotto muore a 21 anni per un tuffo in vacanza: non è riemerso dalle acque di Tenerife

Un semplice tuffo si è trasformato in una tragedia. Muore a Tenerife un poliziotto di 21 anni, Giuseppe Saudella, in servizio a Piacenza. Il giovane si trovava in vacanza con un amico nell'isola di Tenerife. Nella giornata del 15 maggio, durante una gita in barca, il 21enne si è tuffato in mare per liberare l’ancora, senza riemergere più.



E’ quindi scattato l’allarme, con le operazioni di soccorso: purtroppo il corpo del giovane poliziotto è stato ritrovato senza vita.

Una notizia che si è diffusa oggi, 16 maggio, suscitando un vasto cordoglio tra i colleghi della sede di viale Malta dove Giuseppe Saudella, originario di San Salvatore Telesino in provincia di Benevento, prestava servizio da un paio d’anni.